Semafori T-Red, in arrivo display con il 'conto alla rovescia'

In consiglio comunale a Genova si è tornati a parlare dei semafori T-Red. È successo nel corso della seduta di martedì 13 aprile 2021, quando Gianni Crivello ed Enrico Pignone hanno presentato una mozione per l'installazione dei dispositivi per il 'Conto alla Rovescia' per il passaggio al rosso.

La mozione è stata approvata all'unanimità. Il documento fa riferimento al fatto che negli ultimi mesi dai T-Red sono state emesse 15mila sanzioni. Lo scorso dicembre, sempre a Tursi, l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Giorgio Viale aveva anticipato che il suo assessorato e quello della Mobilità avrebbero preso in considerazione l'ipotesi di inserire sistemi di countdown (di cui si era già discusso a luglio).

Nel frattempo il Corpo di Polizia Locale di Genova, dando seguito a quanto disposto con propria deliberazione dalla Giunta Comunale, ha concluso le procedure necessarie per la restituzione dei punti patente decurtati ai conducenti cui erano stati notificati i relativi verbali per l'uso non conforme delle corsie di canalizzazione e che, avendo già effettuato il pagamento in misura ridotta della relativa sanzione ovvero avendo lasciato spirare i termini per fare ricorso, si trovavano nella condizione di non poter più richiedere in autonomia la restituzione dei punti.