Semafori 'intelligenti': come fare se si viene multati per aver fatto passare mezzi di emergenza

Continuano le domande e i dubbi legati ai semafori "intelligenti" (T-red) in città: la sanzione scatta quando il mezzo supera la linea dello stop con il rosso, ma in questi giorni si sta parlando delle eccezioni del caso. Tra cui quelle degli automobilisti costretti a spostarsi - anche con il rosso - per far passare mezzi di emergenza come le ambulanze. Come fare se in questi casi si viene multati ugualmente?

"È bene dare rispose chiare - dice Angiolo Veroli, Vince Genova, in consiglio comunale - perché un caso simile è successo proprio in corso Monte Grappa. Gli automobilisti si ritrovano multati solo per aver seguito la legge e aver fatto passare un'ambulanza".

Nei casi dunque in cui ci si sposta per far passare un mezzo di soccorso, pure superando la linea bianca con il rosso, ovviamente non dovrebbe scattare la multa. Ma i T-red non sono in grado di comprendere l'eccezione: "La sanzione non arriva in automatico al guidatore - spiega l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - ma c'è la valutazione di un funzionario della polizia locale che visiona i fotogrammi per capire se c'è una giustificazione al passaggio della linea di stop con il rosso. Stiamo parlando però di un'operazione che viene fatta manualmente da un agente". Quindi un certo margine di errore è possibile.

Nel caso in cui l'automobilista sia certo di essere nel giusto, può mandare una mail a vigilanza@comune.genova.it: "Il cittadino può chiedere di visualizzare i fotogrammi - continua Gambino -. Da qui si potrà evincere se il passaggio è giustificato e dunque la multa verrà annullata in autotutela, senza neanche fare ricorso".

Ma in alcune circostanze i fotogrammi potrebbero non inquadrare i soccorsi. In più, non avendo la possibilità di registrare i suoni, diventa complicato accertare la presenza di un mezzo con la sirena: "In quei rarissimi casi potrebbe essere arrivata qualche sanzione - dice Gambino - stiamo valutando insieme al comandante per capire come agire".