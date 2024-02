Semafori 'intelligenti', Cub all'attacco: "Tante multe, dove sono i contasecondi?"

Il sindacato Cub Trasporti Autoferrotranvieri incalza il Comune sul tema dei semafori 'intelligenti' che sono stati installati in città e che hanno creato dibattito anche in consiglio comunale.

"A distanza di circa due mesi dall'incontro tenutosi alla presenza del comandante dei vigili Giurato e degli assessori Campora e Gambino in merito ai semafori con tecnologia T-red - scrive Cub Trasporti in una nota - si era d'accordo di installare i contasecondi in questi nuovi impianti. A oggi non si vede nulla di tutto ciò, a parte l'elevato numero di multe, pertanto chiediamo che vengano presi provvedimenti al più presto".

Nei giorni scorsi, come detto, il tema è tornato in consiglio comunale perché è terminata la fase di test e sono partite le sanzioni per chi non rispetta i nuovi semafori 'intelligenti' (T-Red) agli incroci tra via Canevari, corso Montegrappa, ponte Castelfidardo e corso De Stefanis, via Bertuccioni. l'assessore Sergio Gambino, che già aveva dato informazioni sulla "tolleranza" dei semafori prima che scatti la sanzione, ha precisato che il T-Red non multa i mezzi che oltrepassano la linea dello stop quando è ancora arancione o verde, perché non li fotografa. E che dunque non verranno multate le auto che si troveranno all'interno dell'incrocio quando il rosso è scattato. Con i semafori 'intelligenti', secondo quanto dichiarato dall'assessore, le multe sono scese dalle 50mila del 2021 alle 17mila del 2023, con una diminuzione degli incidenti del 25%.

