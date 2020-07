Entrano in funzione quattro nuovi T-Red, i semafori 'intelligenti'

Dopo un periodo di sperimentazione, verranno attivati a Genova quattro nuovi semafori T-Red, dotati di telecamera, che rilevano il passaggio con il rosso in corrispondenza di altrettanti incroci stradali. A partire da lunedì 3 agosto saranno attivi, h24 e 365 giorni all'anno, i cosiddetti "semafori intelligenti" in quattro incroci, in passato teatro di incidenti stradali.

Dove sono i nuovi semafori intelligenti a Genova

corso Gastaldi / via Barrili / via Corridoni

via Caprera / via Cavallotti / via Orsini

via San Bartolomeo del Fossato / via Cantore

corso Aurelio Saffi / via Brigate Partigiane.

La polizia locale ricorda che verranno accertate le violazioni ai sensi dell'articolo 146 commi 2 e 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285). Gli altri semafori 'intelligenti' sono agli incroci fra corso Torino con via Tolemaide e via Invrea e fra corso Europa, via Timavo e via Isonzo.