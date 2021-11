Semafori con conta secondi per i pedoni, Ugl: "Servirebbero di più per i mezzi in transito"

Il Comune di Genova sta valutando l'opportunità di installare un display con il conto alla rovescia presso alcuni semafori T-red (dispositivi che scattano foto al passaggio con il rosso), anche se i pareri al momento non sono univoci. Nell'attesa che si arrivi a una decisione, il sindacato Ugl Fna, che ha già espresso all'amministrazione il proprio punto di vista sul pericolo di questi semafori, esprime perplessità sul fatto che in alcuni incroci, il conto alla rovescia esista per i pedoni.

"Noi stiamo combattendo contro il sistema dei T-red - spiega Roberto Piccardo -, perché abbiamo avuto un sacco di problemi, quindi non li riteniamo sicuri perché le auto quando vedono il giallo inchiodano e gli autobus dietro, carichi di persone, sono costretti a manovre assurde, rischiano di fare cadere i passeggeri. Motivo per cui abbiamo chiesto l'applicazione del conta secondi, così automobilisti e autisti avrebbero la possibilità di vedere tra quanto scatta, quindi potrebbero fermarsi in sicurezza, senza fare frenate brusche".

"C'era stato garantito dall'amministrazione che almeno su un paio di semafori sarebbero stati installati, ora scopriamo che sono in arrivo altri T-red, sparsi per tutta la città, e siamo assolutamente contrari perché prima secondo noi vanno messi questi conta secondi, per noi uno strumento di sicurezza - conclude Piccardo -. E poi quando vediamo che questi dispositivi esistono già per i pedoni, ci sembra incredibile. Gli stessi conta secondi avrebbero più senso girati per le auto, l'utilità la vedo più per i mezzi, non per i pedoni".

Dove sono i semafori T-Red in funzione a Genova