Amt seleziona autisti bus, come candidarsi

Come anticipato nei giorni scorsi, Amt ha aperto la selezione per la ricerca di persone interessate a svolgere la mansione di autista bus. La ricerca è finalizzata alla creazione di un database di candidature da tenere in evidenza per eventuali future selezioni di autisti bus per il servizio urbano e per il trasporto provinciale.

Requisiti per candidarsi ad autista bus Amt

candidati già in possesso di patente di guida D e CQC passeggeri in corso di validità;

candidati non ancora in possesso di patente di guida D e/o CQC passeggeri, che dimostrino di essere iscritti ai corsi per il conseguimento della patente D e/o della CQC passeggeri tramite attestazione dell'autoscuola che certifichi l'iscrizione.

Per l'inserimento della propria candidatura nel database è necessario compilare il modulo online raggiungibile dal link sottostante specificando l'ambito territoriale di interesse:

La ricerca è rivolta indistintamente a uomini e donne (L.903/77 e L.125/91) e anche a coloro che risultino appartenenti alle categorie protette (L. 68/99). Coloro che si registreranno correttamente nel database riceveranno una email di conferma e potranno essere invitati a partecipare alle future selezioni anche a fasi e in relazione alle esigenze di organico, secondo quanto indicato negli specifici avvisi di selezione che saranno pubblicati sul sito web di Amt.

Le informazioni inserite nel database dovranno essere aggiornate ogni qualvolta intervengano delle modifiche (es. conseguimento patente D, ect.), compilando nuovamente il modulo online. Le registrazioni nel database delle ricerche/selezioni precedenti a quella attivata con il presente avviso non saranno prese in considerazione.

Il sindacato Ugl organizza corsi di preparazione per autisti. Per info cliccare qui.