Ubriaca vaga per la strada con una sega e minaccia di morte

Le pattuglie carabinieri di Isola del Cantone e di Busalla hanno denunciato a piede libero una 50enne per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e porto d'armi o oggetti atti a offendere

La donna, in evidente stato di agitazione dovuta presumibilmente all’abuso di sostanze alcoliche, si aggirava per il centro di Isola del Cantone con una sega.

Alla vista degli uomini in divisa la 50enne ha dato di matto e ha cominciato a minacciarli di morte. I carabinieri sono riusciti a disarmare la donna e a bloccarla. Poi hanno fatto intervenire i sanitari per farla visitare in un'apposita struttura.