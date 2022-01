Questa mattina, 20 gennaio 2022, si è svolta in videoconferenza la seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al Giorno della Memoria, per ricordare la Shoah e la persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra mondiale. Dopo il saluto del presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, le sorelle Tatiana e Andra Bucci, deportate ancora bambine a Auschwitz-Birkenau, hanno raccontato gli orrori del lager.

Medusei ha aperto la cerimonia portando i saluti di tutta l'assemblea legislativa e ha invitato i colleghi consiglieri a osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'Olocausto del popolo ebraico, dei deportati civili e militari nei campi di concentramento, per tutti i perseguitati per ragioni razziali, religiose e politiche.

È seguita la drammatica testimonianza di Andra e Tatiana Bucci. Le due sorelle di origine ebraica sono nate a Fiume e avevano rispettivamente 4 anni e mezzo e 6 anni quando, insieme al cuginetto Sergio De Simone, alla madre Mira, alla zia Gisella e alla nonna Rosa, nell'aprile 1944 furono deportate nel lager di Auschwitz-Birkenau e rinchiuse nel Kinderblock, la baracca dei bambini destinati agli esperimenti del dottor Josef Mengele.

Solo le due bimbe, insieme alla madre e alla zia, riuscirono a sopravvivere fino alla liberazione del campo, avvenuta il 27 gennaio 1945. Nel lager, costruito in Polonia dai nazisti, furono deportati 230 mila bambini ebrei provenienti da tutti i Paesi occupati e ne sopravvissero solo 650.

"La seduta solenne del Consiglio regionale ci ha ricordato che ogni giorno deve essere quello della Memoria - ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -, per non dimenticare ma soprattutto per non ripercorrere gli errori del passato. La paura, l'odio e l'ignoranza hanno segnato una fase storica, creando un solco indelebile. Oggi come allora, complice la rete e l'utilizzo massivo dei social, continuano a farsi strada le teorie del complotto. Ora con i negazionisti del virus, prima negando uno dei periodi più bui della nostra storia, l'Olocausto, che resterà per sempre una ferita profonda e incancellabile".

"Lo scorso anno in Consiglio regionale avevamo approvato all'unanimità l'ordine del giorno affinché anche l'Italia adotti la definizione operativa di 'antisemitismo', dando come Liguria un segnale importante e oggi siamo sempre più uniti in questa battaglia. L'antisemitismo è un male da sradicare completamente e oggi siamo qui a ribadirlo ancora con maggiore forza", conclude Toti.