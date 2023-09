Nuovo incendio nei giardini Lamboglia: il secondo in 24 ore

Secondo incendio nel giro di 24 ore, sempre nella stessa zona: i giardini Lamboglia, a Marassi.

Sul posto - come ieri, mercoledì 6 settembre - i vigili del fuoco, intervenuti da viale Centurione Bracelli, per spegnere le fiamme in un'aiuola: i danni sono minimi poiché l'incendio è stato preso in tempo e non si registrano feriti, insomma tanta paura ma per fortuna solo un po' di fumo.

Questa volta, però, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per indagare sulle cause di questo secondo rogo sempre nella stessa zona, a circa 24 ore di distanza, e per capire se è stato provocato da qualcuno intenzionalmente.