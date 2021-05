Presidio davanti alla sede del Secolo, sei lavoratori verso il licenziamento

Dopo oltre vent'anni di onorato servizio presso l'ufficio che si occupa della raccolta dei comunicati, dei necrologi ecc. per il Secolo XIX dipendenti di un'azienda che ha dimostrato incapacità gestionale tanto da essere allontanata dall'appalto, la dirigenza del Secolo ha deciso di affidare a un call center di Torino il servizio.

Risultato le sei persone che da anni gestivano il servizio, dal 15 maggio saranno disoccupate. In attesa di risposte da parte del gruppo Gedi, il personale ha attivato lo stato di agitazione, astenendosi dal lavoro venerdì 30 aprile, lunedì 3 e martedì 4 maggio, giorno in cui è stato organizzato un presidio davanti alla sede del Secolo in piazza Piccapietra.