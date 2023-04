Strangolò la moglie, chiesto l'ergastolo

Poco meno di un mese per conoscere il destino di Sebastiano Cannella, l'operaio di 58 anni che lo scorso luglio ha strangolato con una corda la moglie Marzia Bettino da cui si stava separando, nel quartiere di San Biagio a Genova. La sentenza verrà pronunciata il prossimo 28 aprile.

Nel frattempo, venerdì 31 marzo, il sostituto procuratore Federico Panichi ha chiesto l'ergastolo per l'uomo, anche se è stata esclusa la premeditazione, contestata in un primo momento. Cannella secondo l'accusa non avrebbe accettato la separazione e anche di dovere lasciare la casa di proprietà della moglie, che aveva contribuito a ristrutturare. Per questo avrebbe ucciso la moglie in una dependance di pertinenza della loro villetta, usando una corda con un nodo scorsoio.

Il pm aveva fatto eseguire una consulenza psichiatrica da cui è emerso che l'operaio è capace di intendere e volere. I due figli maggiorenni di Cannella si sono costituiti parte civile e hanno già chiesto un risarcimento in sede civile. Di fronte al giudice per le indagini preliminari Cannella si era detto pentito per quanto fatto, dichiarando di "aver visto tutto nero all'ennesimo rimprovero e di non aver capito più nulla".

Quella sera l'operaio, dopo aver ucciso la donna, aveva vagato intorno a casa finché i passi non lo avevano portato vicino a un ponte in mattoni nei pressi della stazione vecchia di San Biagio. Da lì era partita la telefonata ai carabinieri: "venitemi a prendere".