/ Via di Scurreria

"Droga nel bicchiere per rapinarmi", 28enne chiama la polizia

Portato al Galliera un ragazzo che ha raccontato alle forze dell'ordine di aver accusato un malore in via di Scurreria mentre sorseggiava una birra, dopo essersi ripreso si è accorto che qualcuno gli aveva portato via lo smartphone