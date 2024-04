Palestre nelle scuole: come sono messe Genova e la Liguria

La scuola può fare molto per avvicinare i giovani allo sport. Anche perché in Italia è alta la percentuale di giovani sedentari, ovvero che non praticano attività fisica nel tempo libero, anche se dopo il picco avuto durante la pandemia le cose stanno lentamente migliorando.

In ogni caso, per poter avvicinare gli studenti a queste discipline bisogna avere plessi scolastici adeguati, vale a dire con palestra. Un fattore molto importante anche per i minori in condizione di deprivazione sociale che non possono permettersi attività fuori casa a pagamento.

La Liguria prima per numero di palestre nelle scuole

A rivelare i dati in Italia, nelle regioni e nelle città è uno studio della fondazione OpenPolis che ha analizzato le scuole italiane, città per città, incrociando informazioni di fonte Mim, Istat e Dipartimento Coesione. Il dato nazionale non è confortante: nell'anno scolastico 2022/2023 la presenza della palestra è stata dichiarata dagli enti proprietari per oltre un terzo degli edifici esistenti (il 35,8%).

Una quota che supera il 40% nel nord ovest, cala leggermente nel nord est (37%) e nel centro Italia (36,7%), e scende nel sud (31,7% nel continente e 30,1% nelle isole).

Tra le regioni, la Liguria risulta prima (52,4%) seguita dalla Puglia (48,4%), Toscana, Veneto e Lombardia (44-45% circa).

Le città: com'è messa Genova

Per quanto riguarda le città, Monza e Firenze sono le città capoluogo con più palestre scolastiche, sempre secondo i dati dell'anno scolastico 2022/2023: qui circa il 72% degli edifici scolastici attivi ha la palestra.

Genova conta 220 edifici scolastici statali nel comune, di cui 135 con palestra, pari al 61,36%: Un dato di più di dieci punti inferiore rispetto alle città più virtuose, ma sicuramente molto distante dai comuni peggiori (Catania ad esempio conta solo il 7,3% degli edifici scolastici con palestra).

Bene anche nel resto dei capoluoghi di provincia liguri: a Savona ci sono 31 edifici scolastici statali di cui 21 con palestra (67,74%), a Imperia 27 scuole di cui 14 con palestra (51,85%) e alla Spezia 55 scuole di cui 31 con palestra (56,36%).