'Classi pollaio' da ponente a levante, genitori e insegnanti sulle barricate

A Genova è entrata in vigore di recente l'ordinanza antismog, adottata dal Comune con il chiaro intento di migliorare la qualità dell'aria. Poi però capita che si creino situazioni, che vanno in esatta direzione contraria.

Nello specifico siamo a Quarto. I genitori di alcuni bimbi potrebbero essere costretti a fare oltre quattro chilometri ogni giorno per portare i propri figli a scuola e poi tornarli a prendere in quanto l'istituto più vicino a casa non attiverà una terza sezione della classe prima della scuola primaria.

Non bastasse, l'altro istituto più vicino è 'a tappo', quindi i piccoli vengono iscritti d'ufficio in una scuola, che si trova a 2,3 chilometri (fonte Google Maps) da quella in cui i genitori volevano mandarli in quanto più vicina a casa.

A complicare un anno scolastico, che si annuncia ancora più difficile degli altri, ci sono anche le scuole chiuse per lavori, tra cui Villa Stalder a Priaruggia, interventi "necessari", come li ha definiti il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Pietro Piciocchi, ma che richiedono contromisure, al momento pare non del tutto sufficienti.

Al momento le iscrizioni alla prima del Sacro Cuore sono undici, mentre per formare una classe servirebbero almeno 15 bambini. Da qui l'appello dei genitori alle "famiglie, che hanno iscritto i propri figli altrove ma per le quali magari il Sacro Cuore era la seconda scelta, sempre che il Provveditorato sia disposto a tornare sui propri passi", si legge in una nota dei genitori.

Insomma, come a Sestri Ponente, anche nel levante genovese si fa largo lo spettro delle 'classi pollaio', con i relativi problemi per gli insegnanti di svolgere al meglio il loro lavoro e per i piccoli studenti di avere la necessaria attenzione nel loro percorso di apprendimento.

L'ulteriore risvolto sarà che alcune maestre, da poco entrate in servizio, verranno lasciate a casa. Succederà alla Fabrizi, come al 'Pratone', dove resteranno due sole sezioni e i 22 piccoli studenti, che avrebbero dovuto comporre la terza classe, dovranno andare altrove.