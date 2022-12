Classi al freddo: la Daneo chiusa per due giorni, le segnalazioni dalle altre scuole

Scuole riscaldate non a sufficienza in alcune delle giornate più fredde dell'anno, e genitori e alunni non ci stanno. Proprio nelle giornate in cui è tornata la neve anche in città, abbondano le segnalazioni di classi fredde. Alla scuola primaria Daneo, parte dell'Istituto comprensivo Maddalena-Bertani, è stata disposta addirittura la chiusura del plesso per due giorni, oggi e domani.

La dirigente scolastica, Michela Casareto, ha emesso il provvedimento urgente martedì, visto che è stata riscontrata la presenza di una perdita all'impianto di riscaldamento a servizio della Daneo, in via della Concezione. Considerato che, a ieri, non era ancora stata individuata l'ubicazione della perdita e che la risoluzione del problema è tecnicamente molto complessa, l'impianto di riscaldamento non sarebbe stato sicuramente funzionante oggi e domani. E dunque, non potendo garantire le minime condizioni di confort, anche in considerazione del clima esterno molto freddo, la preside ha disposto la sospensione delle attività didattiche per alunni e personale in questi due giorni.

Ma non è l'unico disagio di questi giorni nelle scuole: diverse segnalazioni sono arrivate a GenovaToday anche dagli studenti dell'istituto Majorana-Giorgi, plesso di via Timavo, che venerdì scorso hanno organizzato una protesta uscendo dalla scuola per manifestare il dissenso. A quanto pare, il problema non è stato risolto e lunedì gli stessi studenti hanno trovato temperature che all'ultimo piano sono arrivate a 14 gradi.

Non solo: temperature basse e disagi al riscaldamento registrati anche alla scuola primaria Govi dell'Istituto comprensivo Sturla e nel liceo Lanfranconi di Voltri. Nei giorni scorsi era arrivata anche la protesta della consigliera municipale di Levante Serena Finocchio, che denunciava proprio lo stato del riscaldamento delle scuole.