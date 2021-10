Allerta rossa prolungata, Bucci: "Scuole aperte martedì"

Il sindaco di Genova: "Se nella notte ci fossero eventi critici in qualche zona della città le chiuderemo, ma solo per le zone eventualmente coinvolte da situazioni importanti"

Con il prolungamento dell'allerta rossa fino alle 6 di martedì 5 ottobre 2021 tanti genovesi tornano a chiedersi se le scuole saranno aperte o chiuse nella giornata di domani. Il sindaco Marco Bucci in mattinata aveva spiegato che una decisione sarebbe stata presa tra pomeriggio e serata valutando l'evoluzione della situazione metereologica.

Il primo cittadino genovese ha confermato l'orientamento nel corso del punto stampa andato in scena dalla Sala della Trasparenza della Regione intorno alle 15.40: "L'allerta rossa secondo l'ultimo bollettino finirà alle 6 del mattino - ha detto Bucci - e le scuole saranno quindi aperte martedì 5 ottobre. Se nella notte ci fossero eventi critici in qualche zona della città le chiuderemo, ma solo per le zone eventualmente coinvolte da situazioni importanti. Consiglio fortemente ai genovesi di restare a casa nella serata di lunedì per evitare situazioni spiacevoli".

Scuole chiuse 5 ottobre 2021

Nel frattempo sono anche arrivate in ordine sparso le prime conferme da parte di Comuni che hanno invece deciso di chiudere le scuole: Lavagna, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Ne, Casarza, Castiglione Chiavarese, Mezzanego.

Il comune di Serra Riccò ha comunicato che una decisione verrà presa in serata.

Notizia in aggiornamento