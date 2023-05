Scuole, "garantire il servizio 0-6 anni": la maggioranza in Comune vota contro

Niente osservatorio permanente sulle scuole per evitare che si creino le cosiddette classi 'pollaio'. La proposta, nata alla luce della difficile situazione a causa della chiusura di una decina d'istituti per lavori di ristrutturazione, è stata bocciata dalla maggioranza durante la seduta del consiglio comunale di martedì 9 maggio 2023. L'ordine del giorno è stato respinto con 22 voti contrari e 15 favorevoli.

Il documento dal titolo 'Chiusura sezioni scuole infanzia e materne' è stato presentato dal consigliere del M5S Fabio Ceraudo. Nell'ordine del giorno si legge: "premesso che il servizio educativo pubblico 0-6 anni è un servizio essenziale e rappresenta una priorità per molte famiglie e considerato che gli interventi previsti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio comportano un disservizio all'utenza, in quanto molte sezioni vengono accorpate, andando a incrementare il numero di bimbi nelle classi trasformandole in classi 'pollaio'", s'impegnano sindaco e giunta "ad attivarsi affinché venga istituito un osservatorio permanente composto da tutti i soggetti, necessario a un adeguato monitoraggio della questione (Comune, Regione, Municipi interessati, organi docenti, parti sociali, comitati dei genitori, associazioni riguardanti la disabilità e due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati in Conferenza capigruppo)".

Ancora una volta la maggioranza non ha perso l'occasione per mostrare la sua compattezza. A prescindere dal contenuto. Se le proposte arrivano dall'opposizione, non passano. "Al dovere della messa in sicurezza degli edifici scolastici del nostro territorio - commenta Fabio Ceraudo -, dovrebbe contestualmente corrispondere l'obbligo, da parte della civica amministrazione, di garantire il servizio scolastico 0-6 anni, evitando che si arrivi alle classi 'pollaio' o, peggio, che non si riesca ad assicurare a tutti l'iscrizione".

"A Genova, di contro, è previsto un ridimensionamento - prosegue Ceraudo -, che riguarderà più o meno tutti i quartieri della città. Molte famiglie, come logica conseguenza, resteranno escluse: non potranno, in soldoni, mandare i piccoli al nido o all'asilo. Chi potrà permetterselo, si rivolgerà agli istituti privati; le fasce con reddito medio-basso invece saranno in difficoltà e dovranno tenere i bambini a casa. Con buona pace delle politiche sbandierate dalla destra, che con la propaganda di piazza e palazzo esorta le famiglie a fare più figli, ma con i fatti obbliga uno dei due genitori (in mancanza di nonni) a rinunciare al lavoro. Chi aiuterà le famiglie in difficoltà? E che dire dei lavoratori che perderanno il posto? Arriverà forse in soccorso il decreto precarietà della premier?".

"Per monitorare la situazione genovese - ricorda il consigliere -, come M5S abbiamo portato in Consiglio comunale un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché venga istituito un osservatorio permanente composto da tutti i soggetti interessati (Comune, Regione, Municipi, organi docenti, parti sociali, comitati dei genitori, associazioni impegnate per la disabilita? e due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, nominati in conferenza capigruppo). La destra comunale ha respinto il nostro documento. Una scelta che riteniamo vigliacca, oltre che miope, che mette l'accento sulle contraddizioni della maggioranza".