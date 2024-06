Scuole, bando per 273 tutor d'area per presidiare entrate e uscite

Al momento a Genova solo 40 scuole possono contare su 'tutor d'area', ovvero figure incaricate di presidiare le entrate e le uscite in prossimità delle scuole. Per questo il Comune ha deciso di correre ai ripari, in modo da coprire altri 273 istituti.

Il bando, già attivo e con scadenza 25 giugno, 'A scuola sicuri - anno scolastico 2024/2025' è rivolto agli enti del terzo settore e alle associazioni legate agli istituti comprensivi genovesi. Scopo del bando, quello di reclutare 'tutor d'area', ovvero volontari tra i 18 e gli 85 anni residenti nel Comune di Genova.

I 'tutor d'area' dovranno: offrire la loro presenza in qualità di figure di riferimento nei pressi degli edifici scolastici in concomitanza con l'inizio e il termine delle lezioni; presidiare gli spazi limitrofi agli edifici scolastici; svolgere compiti di prevenzione, osservazione, segnalazione e deterrenza; favorire relazioni sociali nell'ambito della comunità locale; migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini e Civica Amministrazione.

Non avranno la funzione di pubblico ufficiale, ma favoriranno gli attraversamenti in sicurezza. Per loro è previsto un impegno di trenta minuti all'entrata, al mattino, e trenta minuti all'uscita, dal lunedì al venerdì.

Gli enti del terzo settore e le associazioni a cui appartengono i volontari partecipano attivamente alla preselezione, proponendo candidati all'ufficio preposto della Protezione civile, che ne gestirà le attività e manterranno i rapporti segnalando assenze, sostituzioni, disguidi od osservazioni di tutor stessi, rendicontando mensilmente le presenze dei volontari.

Gli enti del terzo settore e le associazioni percepiranno dall'amministrazione un contributo spese a favore dei volontari. Le scuole interessate dal bando sono 273 (prevalentemente scuole statali d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado).

I tutor attualmente sono 28 e coprono 40 scuole (alcuni, ampliando volontariamente i 30 minuti in ingresso e in uscita, coprono nello stesso istituto infanzia e primaria o primaria e secondaria di primo grado, o addirittura tre scuole).

La maggioranza sono uomini (22 uomini e 6 donne) prevalentemente sopra i 50 anni, la maggior parte tra i 60 e i 75 anni. La zona attualmente più presidiata è la Valpolcevera.