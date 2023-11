Scuole, a Genova gli accorpamenti saranno sei

Con 17 voti a favore (centrodestra) e 9 contrari (centrosinistra e M5S) il Consiglio regionale ha approvato il Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa 2024/2025, che prevede la chiusura di 16 scuole materne, elementari, medie o superiori 'sottodimensionate', che saranno accorpate ad altre scuole anche in altri Comuni.

La Città metropolitana non ha ancora deciso quali saranno le scuole da accorpare ma gli accorpamenti saranno 6 a Genova, 4 a Imperia, 3 alla Spezia e 3 a Savona. "Con questa delibera sconclusionata calpestiamo i bambini, la nostra scuola e le leggi, sono francamente frastornato e irritato", commenta il consigliere regionale del Gruppo Misto (Azione) Sergio Rossetti.

"Ci sono criteri precisi per mettere insieme, obbligati dalla Meloni, scuole e istituti comprensivi - spiega Rossetti -. I criteri dovrebbero essere la collaborazione storica, la coesione sociale ed economica, la morfologia, ovvero che i dirigenti scolastici siano più o meno vicini ai plessi, e l'accessibilità da parte delle famiglie".

"La città metropolitana non ha deliberato e in Consiglio oggi viene presentato un piano che ci porta dritti verso il commissariamento - accusa Rossetti -. Arriverà un commissario, forse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non terrà conto dei criteri, che consentono di agevolare la coesione e la coerenza e di contrastare la dispersione scolastica. Questo perché il sindaco Bucci non fa la delibera, perché l'assessore regionale alla Scuola, Simona Ferro, non porta una proposta e impedisce al Consiglio regionale di esercitare il potere sostitutivo come previsto dalla legge. Sono francamente frastornato e irritato".

Critiche anche da parte di Marco Macrì, portavoce delle duemila famiglie con bimbi disabili in attesa di cure convenzionate. "Il provvedimento votato dalla maggioranza - dichiara - conferma la discriminazione dei soggetti disabili. Gli accorpamenti e il commissario che arriverà detteranno un taglio sostanziale nell'offerta formativa a danno dei più fragili creando enormi squilibri in tutta la Liguria".

Natale (Pd): "Liguria verso il commissariamento. Se ci sarà, o ricorso al Tar l'assessora Ferro si dimetta"

"La Liguria va dritta verso il commissariamento a causa del sedicente Piano di dimensionamento scolastico. Qualcosa che si può definire al massimo una bozza - dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale -, che del piano non ha nulla, viste le carenze che vengono fuori ogni giorno da tutti i territori. Ultima la Città metropolitana di Genova, che, irresponsabilmente, non si è ancora espressa sugli accorpamenti che le vengono imposti. Il che apre le porte a un commissario, che sarà chiamato a rimodellare la struttura formativa dei diversi comuni, ma senza conoscere il territorio e i bisogni di famiglie e studenti".

"Nonostante il tentativo in extremis di sospendere il provvedimento - prosegue -, anche da parte da alcuni consiglieri della maggioranza, la Giunta ha deciso di portare a sbattere l'intera regione contro un muro. Se in futuro ci sarà un pronunciamento contrario a questo provvedimento da parte del Tar oppure un commissariamento ad atta per la realizzazione del Piano di dimensionamento scolastico, l'assessora Ferro avrà un'unica strada: le dimissioni".

"La Regione - conclude il consigliere Pd - ha grandi responsabilità per non aver messo in mora la struttura genovese, che non ha fatto alcuna proposta. Qui come nelle altre province non vi è stato nessun livello di coinvolgimento e confronto, nonostante le decine di audizioni di sindaci, dirigenti scolastici, docenti e rappresentanti d'istituto".

Centi (Lista Sansa): "Con una scelta irresponsabile la giunta spalanca le porte all'arrivo di un commissario"

"Oggi è una giornata molto triste per il Consiglio regionale, poiché la Giunta ha deciso di esautorare il ruolo dell'assemblea, e di noi consiglieri, in nome di qualche accordo territoriale con sindaci e dirigenti scolastici 'amici'". Questo il commento a caldo del consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi al termine della votazione.

"Come opposizione abbiamo lavorato in modo serio e propositivo per cercare di rendere migliore un piano nazionale che, per la sua natura di dimensionamento, era, ed è, complicato da applicare alle scuole del nostro territorio - spiega Centi -. Dispiace che la Giunta anziché ascoltarci abbia preferito tirare dritto approvando un piano pessimo in cui la Regione si rimette in modo pilatesco alle decisioni delle Province, non esercitando il proprio ruolo e spalancando così le porte all'arrivo di un commissario da parte del Governo, perché alcune Province non hanno fatto il compito previsto dalla norma, mentre altre lo hanno fatto male".

"Commissario che si muoverà sulla base dei numeri - prosegue Centi -, prendendo quelle decisioni impopolari che oggi Regione, Città Metropolitana di Genova e parzialmente le altre Province non hanno voluto prendere per interessi politici. Non affrontando nel merito temi, che avremmo dovuto discutere a livello territoriale come ad esempio l'offerta formativa per i soggetti disabili e più fragili, che, se considerata solo su base numerica, rischia di vedere tagli sostanziali dall'azione di un commissario".

"Oggi abbiamo trattato il tema della scuola, le cui sorti interessano purtroppo sempre meno - aggiunge Centi - ma pensiamo a cosa succederebbe se la stessa logica di demandare le responsabilità decisionali della Regione fosse stata adottata per la sanità o per i trasporti, facendo decidere a sindaci e presidenti di Provincia dove costruire un ospedale o una nuova infrastruttura".

Roberto Centi ha sottolineato come il piano votato dalla maggioranza preveda gravissime disomogeneità che la Giunta non ha voluto affrontare. "Non è ammissibile che si sia arrivati a oggi con la sola Provincia della Spezia - osserva Centi -, che ha presentato, peraltro in in malo modo e con continui voltafaccia, gli accorpamenti richiesti (3 su 3), le Province di Imperia e Savona, che hanno compiuto accorpamenti parziali e addirittura la Città Metropolitana di Genova, che non ha predisposto alcun accorpamento sui 6 richiesti dalle indicazioni del ministero".

"Per rimediare a questo vulnus - conclude - abbiamo proposto alla Giunta di rimandare il voto sul piano di 30 giorni, una possibilità prevista dalla legge, in modo da arrivare entro la fine dell'anno a un piano più omogeneo e ben strutturato, senza accorpamenti senza senso come quelli spezzini e senza furberie. Il fatto che questa proposta di buon senso non sia stata accolta ci fa pensare che per la Regione contino di più gli accordi con i sindaci e con i presidenti di Provincia (tutti della stessa maggioranza politica), che il benessere degli studenti e di tutto il personale scolastico ligure".