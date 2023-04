Scuola di viale Bracelli tra crepe, cemento eroso e nidi di piccioni: "Condizioni preoccupanti"

Ci scrive una mamma, Carolina P., per segnalarci lo stato della scuola Fanciulli Cambiaso di viale Bracelli. Si tratta del plesso che ospita la scuola primaria Fanciulli, la secondaria di primo grado Cambiaso e il Polo Gravi: "Lo stato dell'edificio, per noi genitori è assolutamente una situazione preoccupante. La dirigente scolastica ha fatto segnalazione e tale segnalazione ha portato in data 14 aprile 2023 al transennamento in fondo al piazzale, ma purtroppo non è una soluzione visto che il problema non è solo la facciata".

Infatti, lamenta la mamma, anche all'interno dell'edificio è nota una crepa verticale che attraversa tutti i piani.

E non solo: "All'interno di uno sgabuzzino, in prossimità degli interruttori elettrici, è stato rinvenuto un nido di

colombi, fatto piuttosto grave dal punto di vista igienico-sanitario. Questa intrusione è conseguenza

dello stato di abbandono degli spazi esterni alla parte posteriore dell’edificio per la cui pulizia è già

stata fatta una richiesta in data 15 marzo. Spero che con questo messaggio si riesca ad avere l'attenzione di un ente che dovrebbe assicurare la sicurezza dei bambini e ragazzi del plesso, e che si faccia un sopralluogo e soprattutto venga messa in atto la manutenzione".