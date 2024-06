Asili e materne, sciopero l'ultimo giorno di scuola

Possibili disagi venerdì 28 giugno, giorno in cui la sigla sindacale Csle (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) ha proclamato uno sciopero nazionale comparto funzioni locali del personale docente e Ata e tutto il personale appartenente agli asili nido e scuole comunali (scuole materne).

Sono escluse le scuole di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'astensione dal lavoro è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali.

I lavoratori chiedono: aumento più oneroso come da standard europeo; riconoscimento dei buoni pasto; estensione del lavoro usurante a tutti i lavoratori delle scuole di ogni ordine e grado; immediata ispezione nelle scuole ove i dirigenti con le loro decisioni in legali e la non applicazione ccnl creano delle grosse difficoltà psicofisiche al personale; introduzione della figura del psicologo esterno nelle strutture scolastiche dedicato al personale che ne richiede l'assistenza.