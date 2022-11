Scuola, proclamata una giornata di sciopero

Il sindacato Sisa ha proclamato lo sciopero per tutto il personale docente, dirigente e Ata per l'intera giornata di venerdì 18 novembre 2022.

I singoli dirigenti non sono in grado di garantire che il servizio scolastico possa svolgersi regolarmente. Gli alunni saranno fatti entrare a scuola solo se presenti i docenti e i collaboratori scolastici in servizio all'ora di ingresso.

Le famiglie sono invitate a informarsi la mattina stessa sulla situazione, meglio se di persona, all'ingresso della scuola. Nello stesso giorno gli studenti scenderanno in piazza a Brignole per protestare contro il governo.