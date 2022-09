Scuola: un solo giorno di preavviso per il colloquio con i docenti, genitori (lavoratori) furiosi

Mercoledì 14 settembre in Liguria inizia l'anno scolastico. Come sempre c'è chi tornerà nella stessa scuola che ha lasciato a giugno e chi, invece, inizierà un nuovo percorso di studi. È il caso della figlia di Giovanna, che ha scritto a GenovaToday per raccontare la sua situazione.

La famiglia abita nel levante genovese. Lunedì 5 settembre è arrivata via mail la comunicazione dell'ufficio alunni dell'istituto comprensivo di Quarto, che l'8 settembre, e solo quel giorno, per due ore, si sarebbero svolti i colloqui in presenza con le famiglie degli alunni nuovi iscritti alla scuola dell'infanzia. Sarebbe seguita una seconda mail con l'orario preciso.

"Da quel giorno e a poco più di 24 ore dalla data dei colloqui non è ancora arrivata alcuna informazione in merito all'orario del colloquio - racconta Giovanna -. È assurdo, a pochi giorni dall'inizio della scuola non sappiamo ancora se la nostra scuola dell'infanzia aprirà secondo il calendario scolastico regionale o prima, come in teoria sono autorizzate a fare le scuole dell'infanzia".

"Io e il mio compagno non sappiamo ancora a che ora entrerà a scuola nostra figlia e a che ora uscirà, dunque non abbiamo ancora potuto organizzarci sui nostri rispettivi lavori. Stesso discorso per il colloquio. Io lavoro e anche il mio compagno, dovremmo avvisare oggi i nostri rispettivi titolari che domani ci assenteremo per circa un'ora?".

Se questi sono i presupposti per questo nuovo anno scolastico, decisamente partiamo male.