Croci (Flc Cgil) "Il green pass a scuola non è la soluzione per una ripartenza in sicurezza"

Per il sindacalista, "restano ancora da risolvere i problemi legati alla riduzione dei fondi per l'organico covid, la mancanza di spazi e le classi pollaio"

Nel giorno dell'introduzione del green pass, la Cgil interviene, in vista di settembre, per ricordare che i problemi della scuola sono anche altri.

"Non basta la vaccinazione obbligatoria per il personale scolastico. Il green pass a scuola non è la soluzione per una ripartenza in sicurezza a settembre - spiega Claudio Croci, segretario generale Flc Cgil Liguria -. È mancata la programmazione, restano ancora da risolvere i problemi legati alla riduzione dei fondi per l'organico covid, la mancanza di spazi e le classi pollaio. Sui trasporti, poi, si rischia di non poter garantire il servizio a tutti gli studenti in caso di ritorno in zona arancione o rossa".

Il personale scolastico in Liguria conta 31mila persone. "Secondo la Regione il 65% del personale ha concluso il ciclo vaccinale - spiega Croci -. In realtà è difficile fare un'analisi precisa, sia perché non c'è stata una corsia preferenziale per le vaccinazioni dei docenti, sia perché circa tremila supplenti arrivavano da fuori regione".