Anno scolastico al via, ma mensa e tempo pieno partiranno solo a ottobre

C'è un detto che recita: "le abitudini sono come la ruggine, difficili da debellare". E a poche ore dall'avvio dell'anno scolastico in Liguria sembrano ripresentarsi gli stessi problemi di tutti gli anni. Oltre all'assegnazione delle cattedre, di cui abbiamo già parlato, pare che il tempo pieno e il servizio mensa non saranno attivi prima di ottobre.

"Non abbiamo ancora, al momento, i collaboratori scolastici e gli insegnanti necessari per poter avviare il tempo pieno delle scuole primarie e dell'infanzia a partire dal 26 settembre, come speravamo di poter fare", si legge in una circolare del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Quarto, Piermario Grosso, datata 11 settembre 2022".

"A questo si aggiunge la richiesta, giunta dal Comune solo pochi giorni fa, di tornare a utilizzare, per il consumo del pasto, il refettorio, negli ultimi due anni scolastici adibito a utilissimo spazio didattico - prosegue la circolare -. Sulla base di quanto accaduto gli anni passati con la dotazione del personale, riteniamo di poter ragionevolmente ipotizzare l'inizio di rientri pomeridiani e mensa a partire da lunedì 3 ottobre".

Che non sarebbe stato un avvio di anno scolastico facile, i genitori lo avevano già capito prima dei colloqui con gli insegnanti, con l'orario dell'appuntamento comunicato solo 24 ore prima. La speranza è che, passate le elezioni del 25 settembre, la situazione si vada normalizzando, soprattutto nell'interesse degli studenti.