Scuole, il Civ dona nuove aule morbide all'istituto comprensivo di Pra'

La generosità, a ponente, arriva dai commercianti del Civ del territorio che hanno donato nuove aule morbide per i bambini dell'Istituto comprensivo di Pra'. L'inaugurazione si è tenuta ieri, mercoledì 14 febbraio, nelle scuole di via Villini e Villa Ratto, in presenza dei rappresentanti del Municipio Ponente, del Civ, dello sponsor Stefano Bruzzone dell'azienda Ferrari & Bruzzone e del dirigente scolastico Luca Goggi.

Si tratta di due spazi "morbidi", dedicati al relax, pensati per alunni con bisogni speciali e per realizzare progetti di inclusione e socializzazione in tutta tranquillità senza pericolo di cadute o spigoli. Nell'aula morbida Villini è comparso anche un murales realizzato dalla maestra Silvia Aglieri.

Per l'occasione sono intervenuti anche i bambini dei Villini e i ragazzi del coro di Villa Ratto, costituito recentemente grazie al progetto Pnrr contro la dispersione scolastica.

"Questa splendida progettualità ha evidenziato la cura e la sensibilità che viene rivolta dai docenti verso gli alunni e soprattutto rispettando i momenti di difficoltà emotiva che spesso i bambini vivono nelle loro giornate tra le mura scolastiche. Comprendere i bambini nei momenti più delicati è segno di grande affettività che anche la scuola deve saper dare" è il commento della vicepresidente del Municipio Ponente Lorella Fontana.