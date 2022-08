Scuola, in arrivo 37 milioni di euro per gli istituti liguri

"Trentasette milioni di euro per la Liguria: questi i fondi assegnati dal ministero dell'Istruzione nell'ambito del Piano Scuola 4.0". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore della Lega in Liguria.

"Il piano prevede la trasformazione di classi tradizionali in?ambienti innovativi di apprendimento - spiega Rixi -?e la creazione?di laboratori per le professioni del futuro, e ciascuna scuola potrà decidere in autonomia come utilizzare le risorse. I dirigenti scolastici, in collaborazione con l'animatore digitale e il team per l'innovazione,?potranno costituire?un gruppo di progettazione insieme a docenti e studenti per pianificare gli interventi".

"A disposizione di ogni istituto ci saranno strumenti di accompagnamento - conclude Rixi -, come il Gruppo di supporto al Pnrr, costituito al ministero dell'Istruzione e negli Uffici scolastici regionali, oltre che la Task force scuole, gestita in collaborazione con l'Agenzia per la coesione territoriale".

Nello specifico arriveranno risorse sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria per un importo complessivo di 19.363.104,15 euro per la provincia di Genova, 5.418.504,58 euro per la provincia di Imperia, 5.402.508,63 euro per la provincia della Spezia e 6.885.643,66 per la provincia di Savona.