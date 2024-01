Scuole, serve un milione per sistemare le facciate dell'edificio di via Opisso

Nuovo appello in consiglio comunale per la scuola di via Opisso a Pegli che versa in stato di degrado, tra distacchi di intonaco e incuria. Se ne parla da anni, martedì 23 gennaio l'argomento è nuovamente approdato in Aula Rossa con un'interrogazione di Francesco De Benedictis (FdI): "Il vicesindaco Piciocchi nel 2022 aveva detto che erano stati fatti interventi emergenziali per le facciate con l'installazione di mantovane e che l’edificio era meritevole di interventi importanti per la cui entità aveva la dignità, per costituire un titolo triennale. Quale evoluzione c'è stata nel frattempo?".

A rispondere, l'assessore Matteo Campora che ha parlato dei molti interventi in atto partiti a seguito dei fondi del Pnrr: "Ho avuto modo di interloquire coi tecnici, in particolar modo con l’ingegner Frongia, e c’è stato anche un incontro con i proprietari dell’Asilo Stallo insieme all’assessore al Patrimonio Avvenente. I costi degli interventi alle facciate è di circa un milione. Da parte del Comune c’è la disponibilità a intervenire e abbiamo già fatto una proposta ai proprietari perché l’edifico è proprietà comunale al 50% e gli altri locali sono in locazione da privati".

L'intenzione del Comune è di superare l’ostacolo della proprietà di diversi soggetti acquistando i locali, in maniera di poter intervenire nettamente: "Abbiamo fatto una proposta alla proprietà e la stanno valutando. Occorrerà anche procedere alla regolarizzazione delle difformità catastali esistenti. La situazione è complessa, m ma siamo fiduciosi che la proposta che abbiamo fatto ai privati venga accolti"

Nell’edificio di via Opisso 37 (che ospita le scuole di infanzia San Pietro, la Diaz e il Doria Pascoli) e in via Battisti è previsto anche un adeguamento anti incendio che sarà eseguito nel 2024.