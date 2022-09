Scuola da ripulire dopo la derattizzazione, 12 classi trasferite

Dopo l'esempio della scuola del levante genovese, dove tempo pieno e mensa non saranno operativi prima di ottobre, anche a ponente non mancano i problemi. La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Voltri II, Alessia Patti, ha comunicato alle famiglie e al personale scolastico il trasferimento temporaneo delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del plesso Voltri II.

In pratica, a partire da mercoledì 14 settembre 2022, tutte le cinque classi della scuola primaria vengono trasferite al plesso Paganini e tutte le sette classi della scuola secondaria di I grado al plesso Aldo Moro. Motivo: "la derattizzazione massiccia effettuata nei mesi di luglio e agosto al Plesso Voltri II di via Calamandrei, la quale si è conclusa solo pochi giorni fa", si legge nella comunicazione inviata a docenti e famiglie.

"Le foto sono state scattate a giugno, ad oggi siamo ancora nella stessa situazione e domani gli alunni devono ritornare a scuola. L'unica soluzione trovata è il cambiamento di plesso", racconta una mamma.

"I trasferimenti sono limitati al periodo di esecuzione dei lavori del ripristino della salubrità e dell'igiene delle aule e degli ambienti in questione e sono effettuati per motivi di emergenza e di sicurezza", si legge ancora nella comunicazione della dirigente scolastica.

"Si comunica inoltre che al plesso Paganini l'entrata e l'uscita degli alunni avverrà esclusivamente dal cortile inferiore coperto. Per evitare assembramenti e mantenere libero uno spazio all'aperto del plesso si chiede di non entrare con l'auto dentro il cortile della scuola", si legge in fondo alla circolare.

Abbiamo riportato anche questo ultimo passaggio in quanto la decisione sembra creare ulteriori disagi alle famiglie. "Da ottobre 2021 - prosegue la mamma - il cancello principale della primaria Paganini, in via Martiri del Turchino 40, è chiuso. Ciò comporta il mancato accesso a disabili, a nonni anziani che non riescono ad accompagnare i bambini lungo una ripida discesa (che al ritorno diventa salita insormontabile) o non possono salire una scalinata sporca e con gradini rotti. Insomma siamo stanchi di tutto ciò, prima avevamo una dirigente che si occupava di tutto, lei è andata in pensione un anno fa e la nuova dirigente è rientrata dalle ferie da una settimana ma non si preoccupa di nulla".

GenovaToday ha provato a contattare la dirigente scolastica, ma questa mattina sta visitando i vari plessi e non siamo riusciti a intercettarla. Ci riproveremo nel corso della giornata. In ogni caso la redazione è a disposizione per qualsiasi replica, basta contattarci alla mail genovatoday@citynews.it o al numero 340 1178290, anche via Whatsapp.