Pioggia e maltempo: allagata una scuola, resterà chiusa

Una scuola di infanzia e primaria di piazza Pallavicini si è allagata nei fondi nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio 2024, presumibilmente a causa delle forti piogge che hanno colpito la città di Genova in una giornata caratterizzata dall'allerta meteo gialla. In piazza Pallavicini, a Rivarolo, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno iniziato il prosciugamento, poi proseguito con degli autospurghi privati. La scuola resterà chiusa.

Sul fronte del maltempo è stata una giornata complicata per quello che riguarda Genova e provincia. Una grossa frana ha interrotto la viabilità a Pieve Ligure in direzione Pieve Alta, isolando di fatto l'abitato. La Città Metropolitana ha spiegato che sono iniziate le operazioni di sgombero con mezzi e personale dell'ente, ma non è al momento nota la tempistica per il ripristino.

Nel corso della mattinata, invece, è crollato un muraglione di contenimento all'interno del giardino della scuola Contubernio d’Albertis, in via Amarena, a San Fruttuoso. Fortunatamente non ci sono stati feriti, il muro si è sbriciolato all'interno di un'area privata e ha sommerso un'auto in sosta. Situazione analoga anche in via Trossarelli a Struppa, dove uno smottamento ha invaso parte della carreggiata. Da domenica 25 febbraio 2024, infine, è chiusa la strada statale 456 del Turchino in località Gnocchetto per la caduta di un masso sulla carreggiata. Le operazioni di ripristino sono state rallentate dal maltempo.