Scudetto Napoli, scooterata e festa anche in piazza De Ferrari

Il pareggio contro la Salernitana ha stoppato la festa organizzata dai tifosi del Napoli anche a Genova in piazza De Ferrari, ma l'appuntamento con il terzo scudetto è solo rimandato e il Napoli Club Genova di via Tortona ha lanciato una nuova manifestazione in occasione del turno infrasettimanale. Giovedì 4 maggio 2023 scooterata dalla piastra di Genova Est fino a Piazza De Ferrari.

"La storia ha scelto un’altra data - scrive il Napoli Club Genova - e noi siamo pronti per il secondo match point scudetto. Giovedì 4 maggio, indipendentemente dal risultato di Lazio-Sassuolo, invitiamo pubblicamente tutti i tifosi partenopei a una 'scooterata' che partirà alle 23 dalla piastra di Genova est con destinazione Piazza de Ferrari. Una carovana azzurra che terminerà nel cuore di Genova in un tripudio di cori e bandiere al vento. Sono 33 anni che aspettiamo questo momento. Rispetto per la città".

Lo scudetto, questa volta, sembra una pura formalità e potrebbe anche arrivare in anticipo sulla gara del Napoli. Mercoledì 3 maggio si gioca infatti Lazio-Sassuolo, in caso di pareggio o sconfitta della formazione biancoceleste il Napoli, che giocherà invece giovedì 4 maggio contro l'Udinese, sarebbe già campione d'Italia. Con una vittoria della Lazio, invece, ai partenopei servirà almeno un punto nella sfida contro i friulani per poter festeggiare. Per i tifosi napoletani è un vero e proprio appuntamento con la storia, i primi due scudetti sono stati infatti vinti nel 1987 e nel 1990 dalla squadra trascinata da Diego Armando Maradona.