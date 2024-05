Scritte e minacce sui muri di palazzo Tursi dopo il corteo antagonista

Insulti rivolti principalmente alle forze dell'ordine, al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e al sindaco di Genova Marco Bucci, ma anche qualche minaccia: sono le scritte comparse all'esterno di palazzo Tursi dopo il corteo contro l'arresto di otto persone fuori dall'ex latteria occupata nella notte tra venerdì e sabato. Intanto, alcune associazioni cittadine hanno avviato una raccolta firme online - sottoscritta già da più di 900 persone - per chiederne la liberazione.

In totale, dopo la manifestazione, sono stati imbrattati e danneggiati alcuni palazzi, due istituti bancari e veicoli delle forze di polizia (che ha avviato le indagini con Digos e scientifica per risalire agli autori). Diverse le reazioni politiche all'accaduto: "Continuano e si moltiplicano i gesti di intolleranza verso le Istituzioni - è il commento del presidente Toti - in un clima d'odio sempre più crescente. Ma noi non ci faremo intimidire. Con le armi della democrazia, del rispetto e del dialogo contrasteremo ogni forma di estremismo e intolleranza. Ci aspettiamo che tutti i partiti politici prendano posizione contro questi gesti perché questa non è politica, sono atti vandalici e vanno condannati".

"È vandalismo - fa eco Nicholas Gandolfo, capogruppo della lista Toti in consiglio comunale - condito di minacce insensate verso il sindaco a cui, come capogruppo, voglio esprimere completa solidarietà a nome di tutta la Lista Toti in Comune. La stessa che riserviamo alle forze dell'ordine".

Dalla Lega intanto, dopo i fatti della notte tra venerdì e sabato, arriva l'appello a firma di Edoardo Di Cesare, capogruppo in municipio Centro Est: "Chiediamo da molto tempo che i locali dell'ex latteria in stradone Sant'Agostino vengano sgomberati. Credo ora che mandare via questi delinquenti non sia più opinabile ma necessario. Chiediamo che lo spazio venga liberato per lasciare posto a qualche associazione che abbia a cuore il quartiere di Sarzano e operi per il bene di tutta la nostra comunità".

Il Prc Genova e diverse associazioni cittadine invece si sono focalizzati su quanto accaduto in stradone Sant'Agostino: "Negli ultimi anni - commenta Giovanni Ferretti, segretario Prc-Se di Genova - stiamo constatando una crescente intolleranza verso qualsiasi forma di dissenso. Una intolleranza che il governo 'non antifascista' della Meloni ha palesemente acuito. È palese l'incapacità o la non volontà delle forze dell'ordine di gestire pacificamente situazioni di piazza".

Nel frattempo è stata avviata una petizione online da parte di Arci Genova, comunità San Benedetto al Porto, Genova che osa e Rete studenti medi per chiedere la liberazione delle persone arrestate: "Una ragazza viene trascinata dietro l’angolo, tre carabinieri la schiacciano al muro. Altri usano il taser mentre tengono ragazze e ragazzi allineati al muro ad assistere alla scena. Sono immagini di violenza che ricordano le tragiche immagini di quanto avviene negli Stati Uniti, e che non vorremmo vedere da nessuna parte - scrivono le associazioni -. Esprimiamo solidarietà alla persone arrestate, chiediamo la loro liberazione. Speriamo che sia fatta luce sulle responsabilità delle forze dell’ordine nell’uso spropositato della forza".