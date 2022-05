Minacce a Bucci su una saracinesca di info point elettorale

Scritte ingiuriose e minacce al sindaco Bucci sulla saracinesca di uno dei point dell'Udc a Genova.

Dopo l'imbrattamento, arriva la solidarietà al primo cittadino da parte del presidente della Regione Giovanni Toti: "Esattamente la politica che non vogliamo per Genova - scrive su Facebook il governatore- quella del no a tutto, quella che continueremo a combattere a testa alta con il nostro sindaco e con tutti i genovesi che non vogliono tornare all’immobilismo del passato. Le intimidazioni non ci fermano: avanti Marco, avanti insieme".

Sul caso è stata avviata un'indagine dalla digos.