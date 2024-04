Scritte contro Bucci, la solidarietà di Lega e Toti

Nella notte tra ieri e oggi, giovedì 25 aprile, sono comparse diverse scritte antifasciste sui muri di Genova, ma anche contro il sindaco Marco Bucci come: "Morte Bucci P38" su un muretto di via Fiume.

La Lega in una nota ha parlato di "scritte di inaudita aggressività apparse contro di lui, ennesimo gesto violento di chi si professa antifascista a parole, ma nei fatti non fa altro che voler alimentare un clima d'odio e violenza in continua ascesa".

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti punta il dito contro il corteo di mercoledì: "Solidarietà al sindaco di Genova Marco Bucci - ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - minacciato da una ingiuriosa scritta apparsa ieri a Genova dopo il corteo antifascista. Un momento di celebrazione, previsto e tutelato dalla nostra Costituzione, non deve mai diventare motivo di violenza e degrado urbano. Il vile attacco al sindaco Bucci infanga senza se e senza ma la memoria di coloro che hanno sacrificato la vita per la libertà".