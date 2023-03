Il palazzo della Regione s'illumina per Sofia

'Per sempre nei nostri cuori, ciao Sofia'. Questa la scritta apparsa nella serata di lunedì 20 marzo sulla facciata del palazzo della Regione in piazza De Ferrari a Genova, per ricordare Sofia Sacchitelli, scomparsa prematuramente a causa di un tumore raro al cuore.

La giovane, 23 anni, studentessa di medicina al quinto anno, ha fondato l'associazione 'Sofia nel cuore' con l'obiettivo di portare avanti un progetto di ricerca scientifica per migliorare la qualità di cura e ampliare l'offerta terapeutica per i pazienti affetti dalla sua stessa patologia, l'angiosarcoma cardiaco.

I funerali si svolgeranno in forma privata, mercoledì 29 marzo verrà organizzata una messa per gli amici e per tutti coloro che vorranno ricordare Sofia e la sua grande forza di volontà alle ore 18 nella chiesa di Santa Teresa in Albaro. Per chi volesse fare una donazione, il codice IBAN è IT56 M030 6909 6061 0000 0194 003.