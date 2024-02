Screening neonatali su Sma e Scid vicini a quota ventimila

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 13 febbraio 2024, Mabel Riolfo (Lega) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di garantire la continuità del programma di Screening neonatale per la atrofia muscolare spinale (Sma) e per immunodeficienza combinata grave Scid.

Il consigliere ha ricordato la gravità delle due malattie e che a settembre 2023 è scaduto il programma pilota di screening, ma che la diagnosi precoce è essenziale per intervenire tempestivamente e consentire addirittura una regressione della malattia.

L'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha illustrato il report del programma pilota di screeening neonatale, che prosegue presso l'Istituto Gaslini. Gratarola ha precisato che, fino al 7 febbraio scorso, sono stati esaminate 19.975 stimolazioni cerebrali profonde di neonati liguri pari al 99,9%, che hanno permesso di individuare sei profili patologici, dimostrando l'importanza del programma per intervenire con efficacia su queste patologie.