Scivola per decine di metri, scout portato al Gaslini

Disavventura per un giovane scout in gita al passo della Spinarola sopra Uscio, scivolato per una trentina di metri. È successo nel pomeriggio di sabato 3 dicembre 2022. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Uscio, l'automedica Golf 6 e il soccorso alpino.

Per recuperare il giovane sono state necessarie circa due ore. Per fortuna la caduta si è rivelata meno grave di quanto fosse sembrato nelle immediatezze dell'incidente.

Il ragazzo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini. Per lui un grosso spavento, ma per fortuna ferite non troppo gravi.