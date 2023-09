Scoppia bombola vicino a una scuola

Attimi di paura nella tarda mattinata di mercoledì 6 settembre a Casarza Ligure, dove è stata avvertita una forte esplosione vicino a una scuola.

Si trattava di una bombola di gas in vetro resina che si trovava in un locale di servizio all'interno di un palazzo dietro al plesso scolastico. La bombola è esplosa per motivi da chiarire. Due ragazze erano presenti in un appartamento vicino, per fortuna illese.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri: sono stati riscontrati danni all'edificio (ora sotto sequestro) e alle palazzine limitrofe con vetri rotti a causa dell'esplosione.