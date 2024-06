Scooter rubato recuperato grazie a un poliziotto fuori servizio

Grazie all'intervento di un poliziotto fuori servizio uno scooter rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Giovedì 13 giugno 2024 l'agente ha notato uno straniero che spingeva a mano un Gilera Runner in via Finocchiaro Aprile alla Foce, ha quindi chiamato i colleghi delle volanti che sono prontamente intervenuti sul posto.

L'uomo è stato fermato e gli sono state chieste spiegazioni, poi dal controllo è emerso che il mezzo a due ruote era stato rubato. È così scattata una denuncia per ricettazione.

Nella giornata di giovedì 13 giugno la polizia è anche intervenuta avviando le indagini per due furti: il primo in un appartamento di via San Bartolomeo del Fossato a Sampierdarena dove sono stati rubati monili in oro e il secondo in un open shop h24 in via Assarotti, 250 euro il bottino dei ladri.

