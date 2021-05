Fermato su uno scooter rubato: «Me lo ha prestato un amico, ma non ho la patente»

Denunciato e multato un 37enne fermato in piazza Cavour dalla polizia

Un italiano di 37 anni è stato denunciato dalla polizia per il reato di ricettazione. Durante il quotidiano servizio di controllo del territorio i poliziotti del commissariato Cornigliano l'hanno notato bordo di uno scooter e l'hanno fermato per un controllo in piazza Cavour.

L’uomo è parso palesemente agitato e alla richiesta dei documenti ha detto di non avere la patente di guida perché mai conseguita e di non avere i documenti relativi al mezzo perché lo scooter gli era stato prestato da un amico di cui non sapeva fornire le generalità.

Gli accertamenti dei poliziotti hanno permesso di appurare che la moto su cui viaggiava era stata rubata, che il 37enne aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio e che gli doveva essere notificato un avviso orale emesso il 21 aprile 2021.

La moto è stata restituita alla proprietaria che aveva sporto denuncia di furto lo scorso 27 aprile e il 37enne, oltre alla denuncia per ricettazione e alla notifica dell’avviso orale, è stato anche multato per guida senza patente.