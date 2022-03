Tra Pd e Lista Toti è scontro sulla nuova agenzia per i rifiuti

La proposta della giunta regionale di creare una nuova agenzia per la gestione del ciclo dei rifiuti ha sollevato polemiche nell'opposizione, che ritiene l'iniziativa poco utile e onerosa per i cittadini, che vedranno aumentare la tassa sui rifiuti.

Luca Garibaldi, Davida Natale, Sergio Rossetti e Armando Sanna, consiglieri regionali del gruppo Partito Democratico-Articolo Uno, hanno commentato, in una conferenza stampa del 16 marzo, il disegno di legge regionale sulla riforma del sistema di gestione dei rifiuti:

"Dalla Giunta arriva una proposta dannosa per i Comuni e costosa per i liguri - sostiene il capogruppo Luca Garibaldi -. Sono inaccettabili i 3 milioni di tasse sui rifiuti in più previsti per finanziare la nuova agenzia regionale. Si ritiri il provvedimento e si apra un nuovo confronto con i Comuni".