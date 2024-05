Aggressione nel bar e scontri: sei ultras della Sampdoria arrestati

Sei tifosi identificati come ultrà della Sampdoria sono stati arrestati dalla Polizia di Stato tra pomeriggio e serata di lunedì 6 maggio 2024. Quattro sono i presunti autori dell'aggressione avvenuta all'interno del bar di via Oberdan a Nervi ai danni di un tifoso del Genoa e di un suo collega di lavoro. Le vittime sono ricorse alle cure sanitarie con prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni. Sul posto erano intervenute le volanti che li avevano immediatamente fermati e portati in questura. Uno dei quattro è anche accusato di aver preso parte agli scontri del pomeriggio di domenica con la polizia, nei pressi di via Tolemaide.

Altri due tifosi sampdoriani sono stati arrestati dalla Digos con arresto differito, sempre per i tafferugli avvenuti domenica. In quell'occasione erano rimasti feriti due poliziotti, le forze dell'ordine avevano infatti cercato di disperdere i tifosi dopo gli scontri con alcuni genoani che stavano assistendo alla partita del Grifone. L'età degli arrestati è compresa tra i 30 e i 41 anni, alcuni dei quali già colpiti da Daspo per pregresse intemperanze.

Diversi i reati contestati ai sei tifosi a vario titolo: resistenza, rissa aggravata in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, lancio di materiali pericolosi, travisamento, danneggiamento e lesioni. Sono stati portati nel carcere di Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane alta la tensione in città, proseguono i servizi interforze delle forze dell'ordine, disposti in sede di coordinamento, per vigilare sui tradizionali luoghi di ritrovo dei tifosi e per prevenire ulteriori azioni violente.

