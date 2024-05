Scontri tra tifosi, principio di incendio e danni in un club sampdoriano

Non si sono fermati gli scontri tra tifosi iniziati domenica pomeriggio: nella notte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere un principio di incendio all'interno di un club sampdoriano in piazza Adriatico, in Val Bisagno. Sul posto anche le forze dell'ordine. Le fiamme sarebbero state appiccate da tifosi genoani che hanno anche vandalizzato il locale a seguito delle tensioni pomeridiane.

Nel tardo pomeriggio di domenica, secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, un nutrito gruppo di sampdoriani usciti dallo stadio Luigi Ferraris dopo la partita con la Reggiana ha raggiunto piazza Alimonda dove alcuni tifosi del Genoa stavano guardando, in un bar, la partita del Grifone contro il Milan. Qui sono nati gli scontri.

I tifosi sono stati dispersi dai reparti dedicati alla sicurezza dello stadio della polizia - Digos, funzionari e scientifica - ma alla fine, secondo fonti della questura, un gruppo di doriani si è riorganizzato attaccando le forze dell'ordine. Negli scontri sono rimasti feriti il dirigente del servizio e un altro funzionario di polizia. Danneggiata anche un'auto della Digos mentre un mezzo del reparto mobile è stato preso a bastonate.

Dopo le ore di violenza, le immagini dell'impianto di videosorveglianza cittadino e i video amatoriali, oltre la documentazione raccolta dalla polizia scientifica, sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.