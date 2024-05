Ex Latteria, udienza fiume, si attende il verdetto del giudice, ma nel frattempo gli anarchici restano in carcere

È terminata poco dopo le 17 l'udienza di convalida nei confronti degli otto anarchici fermati dai carabinieri nella notte tra venerdì e sabato per i fatti dell'ex latteria occupata. Gli otto, difesi dagli avvocati Alessandro Gorla e Pietro Serrachieri, al momento restano in carcere, ma l'ordinanza della gip Angela Maria Nutini non arriverà prima di domani, martedì 7 maggio I fermati, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, sono accusati di resistenza a pubblico ufficale, lesioni aggravate e danneggiamento.

La versione dei carabinieri

Da quanto ricostruito, i fatti si sono verificati intorno all'una di notte tra venerdì e sabato. Secondo la versione dei carabinieri una pattuglia del nucleoradiomobile si stava recando nei pressi dell'ex Latteria per un sopralluogo dovuto a un possibile furto in abitazione. Giunti davanti alla Latteria un uomo avrebbe imprecato pesantemente contro di loro, così i militari sarebbero scesi dall'auto per identificarlo. A quel punto numerosi anarchici sarebbero usciti dall'edificio strattonando con violenza i carabinieri costretti a chiamare rinforzi. Sul posto, in ausilio, anche la polizia locale. Sempre la stessa notte, una ventina di anarchici si sarebbero recati davanti la caserma dei carabinieri in solidarietà nei confronti dei fermati. Le manifestazioni sono proseguite nelle ore seguenti davanti al carcere di Marassi, anche durante l'udienza di convalida. La più imponente nel pomeriggio di domenica, alla quale hanno preso parte circa 500 anarchici che durante il passaggio hanno danneggiato diversi palazzi in via Garibaldi, tra cui palazzo Tursi con scritte intimidatorie nei confronti delle forze dell'ordine e del sindaco Marco Bucci. Sono state inoltre rotte alcune vetrine, in particolare di una banca.

La versione degli anarchici

Secondo la versione degli anarchici la pattuglia nei pressi dell'ex Latteria avrebbe rischiato di investire un cane, di proprietà di uno degli occupanti dell'edificio, il quale li avrebbe apostrofati per lo spavento. A quel punto i militari lo avrebbero identificato. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per verificare come siano andati i fatti.

Le reazioni politiche

"Continuano e si moltiplicano i gesti di intolleranza verso le Istituzioni - è il commento del presidente Toti - in un clima d'odio sempre più crescente. Ma noi non ci faremo intimidire. Con le armi della democrazia, del rispetto e del dialogo contrasteremo ogni forma di estremismo e intolleranza. Ci aspettiamo che tutti i partiti politici prendano posizione contro questi gesti perché questa non è politica, sono atti vandalici e vanno condannati".

È vandalismo - fa eco Nicholas Gandolfo, capogruppo della lista Toti in consiglio comunale - condito di minacce insensate verso il sindaco a cui, come capogruppo, voglio esprimere completa solidarietà a nome di tutta la Lista Toti in Comune. La stessa che riserviamo alle forze dell'ordine".

Solidarietà a Bucci e Toti anche dalla Lega: "Abbiamo già chiesto che l’ex latteria occupata venga sgomberata e usata da chi opera per il bene comune. Nessuna indulgenza verso questi vandali che hanno sfregiato i palazzi dei Rolli. Gli anarchici, durante il corteo, imbrattando i palazzi di via Garibaldi e in particolare Palazzo Tursi giocano pericolosamente ad alzare il livello della tensione".



Il Pd Genova e Liguria condanna gli atti vandalici ma si focalizza anche su quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato: "Le immagini dell'intervento da parte dei carabinieri alla ex latteria occupata non possono lasciare indifferenti. Cosa abbia provocato l'intervento di un così ampio spiegamento di forze non è certo, ma sono apparsi sproporzionati l'uso della forza, l'estrazione delle armi di ordinanza e le modalità adottate. Appare altresì del tutto anomala la scelta dell’incarcerazione per gli otto giovani. L’auspicio è che vi sia una riflessione sulle modalità adottate alla quale seguano conseguenti decisioni, a partire dalla scarcerazione di chi è oggi in stato di fermo. Ha sbagliato chi ha deciso domenica pomeriggio di vandalizzare il centro storico, andando così a indebolire i messaggi della protesta. Il clima innescato in queste ore in città, rischia di favorire un crescendo di intolleranza che va fermato. Alle istituzioni che sono state oggetto di attacco e minaccia va la nostra solidarietà".

Fa eco il Prc Genova: "Negli ultimi anni - commenta Giovanni Ferretti, segretario Prc-Se di Genova - stiamo constatando una crescente intolleranza verso qualsiasi forma di dissenso. Una intolleranza che il governo 'non antifascista' della Meloni ha palesemente acuito. È palese l'incapacità o la non volontà delle forze dell'ordine di gestire pacificamente situazioni di piazza".

In arrivo un nuovo fascicolo

Per le scritte nei palazzi di via Garibaldi, tra cui diversi palazzi dei Rolli, durante la manifestazione di domenica, la procura sta aprendo un fascicolo. Tra le ipotesi di reato si valuta se contestare solamente il reato di imbrattamento - e danneggiamento per le vetrine - o contestare anche il reato di devastazione.

Oltre 2000 firme per chiedere la scarcerazione degli anarchici

Nel frattempo Genova che Osa, Arci, Comunità San Benedetto al Porto e Rete Studenti Medi hanno lanciato una petizione online che ha raggiunto oltre 2250 firme per chiedere che gli otto anarchici escano dal carcere.

Il testo:

“'Basta, ci fate paura'. Intorno carabinieri e polizia locale schiacciano un ragazzo a terra, un altro è piegato sul cofano della macchina dei carabinieri. Una ragazza viene trascinata dietro l’angolo, tre carabinieri la schiacciano al muro. Altri usano il taser mentre tengono ragazze e ragazzi allineati al muro ad assistere alla scena. Sono immagini di violenza che ricordano le tragiche immagini di quanto avviene negli Stati Uniti, e che non vorremmo vedere da nessuna parte.

Ragazze e ragazzi erano li per festeggiare un compleanno. Una macchina dei carabinieri sfreccia davanti al locale e rischia di investire il cane di uno dei presenti. Così ne nasce un alterco tra i militari e i presenti che sfocia in violenza da parte delle forze dell’ordine sulle persone inermi e spaventate e con 8 arresti.

Esprimiamo solidarietà alla persone arrestate, chiediamo la loro liberazione. Speriamo che sia fatta luce sulle responsabilità delle forze dell’ordine nell’uso spropositato della forza".