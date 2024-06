Scomparso da più di 24 ore: ricerche sul monte di Portofino

Proseguono le ricerche sul monte di Portofino per un 62enne che risulta scomparso da ormai più di 24 ore. La zona è battuta perché qui risulta l'ultimo aggancio del gps dello smartphone dell'uomo, residente in Valpolcevera a Genova e non rientrato a casa nella giornata di giovedì 13 giugno 2024.

Partecipano alle ricerche i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la protezione civile, il 118 e i carabinieri, ma purtroppo, come confermato dalla centrale operativa dei pompieri intorno alle ore 7 di venerdì 14 giugno 2024, non hanno ancora dato un esito positivo.

