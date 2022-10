Ritrovato dai carabineri genovesi un 20enne scomparso da Ischia

Un ragazzo di 20 anni scomparso lo scorso 25 ottobre da Ischia è stato ritrovato dai carabinieri a Genova. Il giovane si è presentato spontaneamente alla stazione della Maddalena spiegando di dover denunciare lo smarrimento dei propri documenti di identità.

Grazie ai controlli svolti dal militare di servizio è emerso che il 20enne si era allontanato dalla casa di famiglia e che i genitori lo stavano cercando. Nei giorni scorsi, tra l'altro, si era spontaneamente avvicinato a una pattuglia dei carabinieri di Bologna che l'avevano accompagnato in ospedale perché poco lucido avvisando il padre Dopo la visita medica, però, si era allontanato dal pronto soccorso facendo nuovamente perdere le proprie tracce.

I carabinieri genovesi, visto l’evidente stato confusionale del giovane, lo hanno tranquillizzato e accompagnato al Galliera dove è stato ricoverato in osservazione. Sono comunque rimasti nei pressi per evitare che potesse nuovamente allontanarsi dall'ospedale e hanno aspettato l'arrivo del padre, che ha ringraziato i militari per il supporto dato al figlio.