Esce di casa con la divisa da ciclista e scompare: ricerche anche in Liguria

Ha indossato l'abbigliamento tecnico da ciclista ed è uscito di casa, ma non ha più fatto ritorno. L'appello per ritrovare Achille Carlo Cucchetti, scomparso nei giorni scorsi da Inveruno in Lombardia, è stato lanciato anche in Liguria e nella Città Metropolitana di Genova.

A scrivere su vari gruppi territoriali, su Facebook, il figlio Andrea, ieri sera: "Purtroppo mio papà Achille Carlo Cucchetti manca da casa di Inveruno da ieri (martedì) mattina, è uscito di casa con vestiti tecnici da ciclismo e con una bici mountain bike bianca con gomme da strada".

Il figlio ha sporto denuncia ai carabinieri e invita chiunque abbia visto il padre a contattarlo in privato.