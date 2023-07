Scolmatore Bisagno, nuova talpa in azione non prima del 2024: il nuovo cronoprogramma

Possono finalmente ripartire i lavori di realizzazione dello scolmatore del Bisagno, fermi a uno stato di avanzamento del 10%, dopo lo stop all'interdittiva antimafia al consorzio Research. Ma il cantiere potrà entrare nel vivo solo con quando sarà approntata la nuova talpa scavatrice Tbm, non prima di gennaio 2024.

In ogni caso, nonostante i ritardi per motivi tecnici e giudiziari, la consegna dell'opera è confermata per il 20 aprile 2025.

I dettagli del cronoprogramma sono stati rivelati oggi, martedì 4 luglio, in consiglio regionale della Liguria dall'assessore a Infrastrutture, Ambiente e Protezione civile, Giacomo Giampedrone, rispondendo a un'interrogazione del capogruppo del Pd, Luca Garibaldi.

"Al netto dell'interdittiva antimafia, il cantiere non si è mai interrotto, anche i livelli di avanzamento raggiunti non sono assolutamente soddisfacenti - afferma l'assessore - finalmente siamo in una fase in cui il cantiere può svoltare. L'iter giudiziario, ora risolto, ha gravato molto su un cantiere che aveva già difficoltà tecniche, che verranno superate con l'arrivo della talpa meccanica".

Il nuovo cronoprogramma

Nel dettaglio, l'arrivo dei pezzi e il montaggio della Tbm avverranno tra il 12 ottobre e il 7 gennaio, quando partirà lo scavo meccanizzato che durerà fino al 2 novembre. Lo scavo tradizionale, invece, proseguirà fino al 9 luglio 2024.

Le opere di sbocco a mare termineranno il 3 aprile 2024, mentre il completamento delle opere in alveo è previsto per il 7 gennaio 2025.

Il ripascimento e l'ultimazione di tutte le altre opere di cantiere è fissato, invece, tra il 22 gennaio e il 20 aprile 2025.

Garibaldi ha chiesto che, attraverso la struttura commissariale presieduta dal governatore Giovanni Toti, consiglio o commissione regionale vengano aggiornati sull'andamento dei lavori ogni tre mesi

Nessuna penale al consorzio

Rispondendo a una domanda del capogruppo del Pd, l'assessore fa sapere che "al momento non è stata comminata alcuna penale al consorzio perché la progettazione esecutiva a base di gara non prevedeva scadenze temporali intermedie. L'unica penalità applicabile sarebbe la risoluzione del contratto in danno".

Per Garibaldi, "il cronoprogramma annunciato oggi sembra molto velleitario, visto che in tre anni l'opera è avanzata solo del 10%. Adesso, finalmente il cantiere parte, ma mi stupisce molto il tema della mancanza di penali nelle fasi intermedie, che potrebbe esser oggetto di qualche iniziativa di aggiornamento del contratto. Su quest'opera ci giochiamo un pezzo di credibilità del Paese, visto che è l'opera più importante finanziata dal 2017 a oggi, da questo punto di vista. Che il pubblico non abbia potere coercitivo non mi pare molto positivo".