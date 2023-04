Scolmatore Bisagno, i lavori del secondo lotto sono al 10% del totale

Ritardi nell'esecuzione dei lavori dello scolmatore del Bisagno a Genova. Anche di questo si è parlato nel corso della seduta del consiglio regionale di martedì 11 aprile 2023. Paolo Ugolini (Movimento 5 Stelle) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta che i lavori per lo scolmatore del torrente Bisagno, a Genova, riprendano e siano conclusi per mettere in sicurezza un'area densamente abitata.

Il consigliere ha ricordato che l'appalto del secondo lotto di lavori è stato affidato nel 2020, ma, anche per una lunga vertenza che ha coinvolto Procura e Tar, i lavori sono al 10% del totale e che il presidente Toti è commissario per il rischio idrogeologico in Liguria.

L'assessore alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha ricostruito il costante impegno della Regione nella complessa vicenda, anche giudiziaria, che ha coinvolto il soggetto, che doveva attuare l'opera. L'assessore ha ricordato, inoltre, che, grazie alla Regione, è stato cambiato il tradizionale metodo di scavo, adottando la cosiddetta talpa Tmb, che sarà ultimata e assemblata in Cina entro luglio e verrà poi trasportata a Genova.

Il macchinario - ha precisato l'assessore - sarà montato nei tre mesi successivi e questo permetterà un recupero di produttività del cantiere, che ancora oggi ha come termine quello del cronoprogramma originario, al netto di altre novità sul piano giudiziario.