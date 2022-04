Scolmatore del Bisagno, assemblea dei lavoratori dopo lo stop ai lavori

Oggi, martedì 19 aprile, a partire dalle 7, presso il cantiere dello Scolmatore del Bisagno si svolge l'assemblea dei lavoratori, come annunciato in una nota di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Genova e Liguria.

"Alla luce dello stop dei lavori dopo la notizia dell'Interdittiva antimafia per il consorzio di imprese che si occupava dell'opera, incontreremo i lavoratori per spiegare quali saranno i prossimi passi che metteremo in atto: il nostro obiettivo è quello di tutelarli e vogliamo che vengano subito ricollocati nella nuova azienda a cui sarà affidato l'appalto per la ripartenza dei lavori", spiegano le organizzazioni sindacali.

Venerdì 15 aprile la Prefettura di Genova, per conto di quella di Salerno, ha comunicato alla struttura commissariale la notifica del provvedimento di interdizione antimafia al consorzio di imprese Research, vincitore della gara per la realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno e sono stati interrotti i lavori.

"Ci auguriamo che le fasi di risoluzione del contratto e riaffidamento dell'opera al secondo classificato siano celeri, grazie ai vari decreti Sblocca Cantieri e alle normative che facilitano il subentro", ha detto commentando la notizia il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario del governo per la mitigazione del rischio idrogeologico in Liguria, Giovanni Toti.